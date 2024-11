Salzgitter will Kurs ungeachtet einer möglichen Übernahme fortsetzen

Einstein-10 schrieb 07.11.24, 09:10

gp mit seinen beratern machen alles richtig. weil sie das kapital haben, können sie das auch machen. und die "achso tollen anlegern" schauen tatenlos zu. wo sind die zocker, die erkennen, dass gp die mehrheit an sg erwirbt zu einem totalen "SPOTTPREIS".



bei unter 14 € kündigt er an, ein freiwilliges angebot an die akitonäre machen will. der kurs schießt nach oben auf ca. 18 € am folgenden tag erreicht man kurzfristig auch mal die 19 €. das clevere ist, dass er kein preis genannt. keiner weiß welchen preis er nennen wird. der sprung von 14 auf 19 sind ca. 35% so gesehen ein toller aufschlag. bei 21 € wäern das sogar 50%. hört sich doch sehr gut an.



gestern wurde der kurs wieder auf 17,xx € gedrückt. mal sehen was heute kommt. noch weiter runter? unabhängig der wirtschatlichen und politischen bedingungen in deutschland - kann oder will keiner rechnen?



der 30% anteil an aurubis ist bei 77,20 bereits 18,71 €. es wird gemunkelt, dass aurubis übernommen werden könnte. rossmann hat sich bereit erklärt für 100 € seine anteile wieder abzugeben. bei 100 € sind das 24,24 € sg kurs. das wirtschaftliche ek von 4,80 mrd. € umrechnet, beträgt der buchwert von sg inkl. aurubis je aktie satte 88,75 €.



sollte gp ein kurs von 28 €, was ein aufschlag von 100% bedeuten würde, anbieten, wäre das für die aktionäre ein seher schlechtes geschäft. der vorstand "müsste" demzufolge empfehlen, dass man die annahme des angebots strikt ablehnen sollte.



würde man dem folgeleisten und es würden nicht die 45 + 1 angedient werden. dann könnte m.e. rechtlich gesehen, gp die fehlenden aktien über die börse einzusammeln ohne ein weiteres übernahme angebot den aktionären machen zu müssen.