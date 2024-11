Continental: Die Zahlen sind da – Aktie startet durch!

Es ist bereits die zweite Korrektur der Umsatzprognose in diesem Jahr. Ursprünglich hatte Continental eine Umsatzspanne von 40 bis 42,5 Milliarden Euro angesetzt, die im August auf 39,5 bis 42 Milliarden Euro revidiert wurde. Die Senkung der Prognose ist vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Personenkraftwagen in Europa und nach Ersatzreifen in Nordamerika zurückzuführen.

Obwohl die Umsatzzahlen gesunken sind, erzielte Continental im dritten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 486 Millionen Euro, was einem Anstieg von fast 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen hebt hervor, dass dieser Erfolg auf strenge Preisdisziplin und Kosteneinsparungen in der Automobilsparte zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz des Konzerns fiel im gleichen Zeitraum um vier Prozent auf 9,83 Milliarden Euro, aber das bereinigte operative Ergebnis stieg um 36 Prozent auf 873 Millionen Euro, und die entsprechende Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent.