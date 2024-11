Sibanye-Stillwater schließt einen einjährigen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften in ihren Goldbetrieben in Südafrika ab

Johannesburg, 11. November 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - freut sich, den Abschluss der im Juli 2024 begonnenen Lohnverhandlungen in seinen Goldbetrieben in Südafrika bekannt zu geben. Mit den repräsentativen Gewerkschaften, der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), der National Union of Mineworkers (NUM), der UASA und der Solidarity, wurde eine einjährige Vereinbarung über die Jahreslöhne und -leistungen für die Beschäftigten in den Betrieben Beatrix, Driefontein und Kloof getroffen.