JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das Industriegeschäft habe sich im vierten Geschäftsquartal weiter verlangsamt, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagmorgen nach Zahlen. Einen Ausblick für das neue Geschäftsjahr werde es erst am 9. Dezember mit der vollständigen Jahresbilanz geben./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 06:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 06:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (11. November 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.