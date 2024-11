Moderate Kursgewinne - Warten aus US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt warten Investoren zum Wochenstart auf mögliche Kurstreiber in den kommenden Tagen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Montagmorgen mit 132,44 Punkten 0,11 Prozent höher als vor dem Wochenende. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent.

Nach der turbulenten, von den US-Präsidentschaftswahlen und dem Aus für die deutsche Ampel-Regierung geprägten, Vorwoche stehen am Montag kaum Kurstreiber auf der Agenda - auch weil am US-Anleihenmarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" nicht gehandelt wird. Am Dienstag rücken dann die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen in den Blick und am Mittwoch die US-Verbraucherpreise.