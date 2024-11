Teledyne auf Erholungskurs: BofA sieht Kaufchance mit Potenzial

Laut Analysten von BofA Research ist der Geschäftszyklus an einem Tiefpunkt angekommen, die Aktie könnte nun von einem bevorstehenden Aufschwung profitieren, schreibt BofA-Analyst Ronald Epstein. Besonders das Geschäft im Bereich Digital Imaging (DI) soll durch Kostensenkungsmaßnahmen und Marktbelebung positive Margen erzielen.

Nach einer Restrukturierung zeigt der kürzlich von Teledyne übernommene Infrarotkamera-Spezialist Flir anhaltendes Wachstum und stabile Margen. Flir profitierte zuletzt von einer starken Nachfrage im Verteidigungsbereich, wobei die Margen durch umfassende Kostensenkungen optimiert wurden.

Teledynes Strategie legt den Fokus nun wieder auf Akquisitionen. Das Management betont, dass Übernahmen erneut höchste Priorität bei der Kapitalverwendung haben – ein entscheidender Schritt, um das Wachstum weiter voranzutreiben. In diesem Jahr wurden bisher 354 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe investiert und 450 Millionen USD Schulden getilgt. Mit einer Schuldenquote von etwa 1,7 ist Teledyne finanziell gut aufgestellt, um zukünftige Ergänzungsakquisitionen zu tätigen.

Auch im Segment Aerospace & Defense (A&DE) bleibt die Nachfrage hoch, gestützt durch anhaltende Bestellungen in den Bereichen Raketen und Drohnenabwehrsysteme. Teledynes starke Position als Zulieferer könnte das Unternehmen in einer Zeit volatiler Märkte zusätzlich absichern. Die Analysten sehen in der Aktie weiterhin eine solide defensive Option für Investoren – mit attraktiven Wachstumschancen und einer langfristigen Perspektive auf Margensteigerungen.

BofA stuft die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch und erhöht das Kursziel von 450 auf 550 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Teledyne Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 456,4EUR auf Tradegate (08. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.