Erneuerbare bis 2030 drastisch ausbauen

BAKU (dpa-AFX) - Die Welt muss beim Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und beim Ausbau Erneuerbarer Energien nach Berechnungen der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) viel mehr Tempo machen. Sonst könnte das 1,5-Grad-Ziel für die Erderwärmung aus dem Pariser Klimaabkommen nicht eingehalten werden, heißt es in einem neuen Bericht. Demnach müssten die Investitionen in Energie aus Sonne, Wind und Wasserkraft, in Stromnetze sowie in Energieeffizienz und Energieeinsparung drastisch steigen - und zwar auf insgesamt 31,5 Billionen US-Dollar (gut 29 Billionen Euro) bis 2030.

Es gebe zudem große geografische Unterschiede beim Zubau und den Investitionen in erneuerbare Energien, hieß es kritisch. Der Umbau konzentriere sich weiter auf einige wenige Länder und lassen einen Großteil des Globalen Südens zurück.