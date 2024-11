Shenzhen (ots/PRNewswire) - Bereit, einem Roboter das Hausreinigen zu überlassen

Narwal, ein führender globaler Hersteller von robotischen Reinigungslösungen,stellt sicher, dass ihre umfassenden Black Friday 2024-Pläne die schmutzigeArbeit übernehmen und die Notwendigkeit, Roboter-Staubsauger vorzubereiten, zuretten oder mit von ihnen verursachten Katastrophen umzugehen, für alle zubewältigen. Der Plan umfasst Narwals neuesten Premium-Roboter-Staubsauger, denFreo Z Ultra, die neueste Innovation des Unternehmens mit der führendenHindernisvermeidungstechnologie der Branche. Der Roboter-Staubsauger ermöglichteine millimetergenaue Vermeidung von Möbeln bis zu Kabeln dank seiner dualenRGB-Kameras und AI-Chips, und saugt jede Ecke der Wohnung sauber, ohne Sorge umFeststecken oder Verfangen in Haustierfelle oder Schuhriemen.Kostenloser Freo Z Ultra kostenlos gewinnen (nur für eine begrenzte Zeit!)Narwal bietet jetzt eine einzigartige Gelegenheit zur Teilnahme an einembegrenzt zeitlichen GIVEAWAY, der vom 11. November bis zum 21. November läuft.Ihr habt die Chance, einen Preis im Narwal-Shop zu gewinnen, mit einer 100%Gewinnchance - von einem 2% Rabattgutschein bis hin zu einer Gelegenheit, einenFreo Z Ultra kostenlos zu bekommen.Für mehr Informationen und zur Teilnahme an der Gewinnspiel-Chance, könnt ihrNarwal hier (https://de.narwal.com/pages/black-friday-2024?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=blackfriday&utm_content=news) besuchen:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2553654/Narwal_Black_Friday_Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/5017579/Narwal_Logo.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/narwal-black-friday-meldet-euch-an-um-einen-premium-roboter-staubsauger-kostenlos-zu-gewinnen-302300941.htmlPressekontakt:yunpeng.zhao@narwal.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170244/5905495OTS: Narwal Technology