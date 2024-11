Wetterorganisation schlägt beim Zustandsbericht Weltklima wieder Alarm

BAKU/GENF (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen verhängen angesichts der Wucht des Klimawandels innerhalb einer einzigen Generation erneut die höchste Alarmstufe. Dies teilte die Weltwetterorganisation (WMO) bei der Vorstellung ihres Berichts über den Zustand des Weltklimas 2024 mit.

Die globale Durchschnittstemperatur habe von Januar bis September dieses Jahres bei der Rekordmarke von 1,54 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) gelegen, berichtet die WMO auf der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Klimaforscher rechnen kaum damit, dass sich daran bis Jahresende noch viel ändert. Im Pariser Klimaabkommen steht das Ziel, die Erwärmung im langjährigen Mittel möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, mit Betonung auf "langjährig". Nach einer solchen Berechnung liege der Anstieg zurzeit bei 1,3 Grad, so die WMO.

"Die rekordverdächtigen Regenfälle und Überschwemmungen, die Wirbelstürme, die plötzlich rapide gefährlicher werden, die tödliche Hitze, die unerbittliche Dürre und die schlimmen Waldbrände, die wir in diesem Jahr in verschiedenen Teilen der Welt erlebt haben, sind leider ein Vorgeschmack auf unsere Zukunft.", sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo./oe/DP/mis