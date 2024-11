Stabilisierung der Immobilienpreise setzt sich fort (FOTO)

Berlin (ots) - vdp-Index verzeichnet durchgängig leichte Preisanstiege im

Quartalsvergleich



Die seit Jahresbeginn festzustellende Stabilisierung der Immobilienpreise in

Deutschland hielt auch im dritten Quartal 2024 an: Mit einem Wert von 177,3

Punkten übertraf der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) den Wert aus dem Vorquartal um 1,0 %. Im Vergleich zum

dritten Quartal 2023 war allerdings mit -1,0 % noch ein Preisrückgang

festzustellen. Die Zahlen, die dem vdp-Index zugrunde liegen, werden seit 2010

von vdpResearch quartalsweise erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem

gesamten deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und

basieren - im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter

Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.



Treiber für den Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland waren die

Wohnimmobilienpreise , die sich gegenüber dem direkten Vorquartal (Q3 2024 zu Q2

2024) um +1,1 % erhöhten. Gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3 2024 zu Q3 2023)

stand bei den Wohnimmobilienpreisen dagegen noch ein leichtes Minus in Höhe von

-0,2 % zu Buche.







Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen, fiel die Entwicklung mit einem

Preisrückgang von -4,7 % im Vorjahresvergleich weiterhin recht deutlich aus. Vom

zweiten bis zum dritten Quartal dieses Jahres verzeichneten Gewerbeobjekte in

Summe allerdings einen Preisanstieg in Höhe von +0,7 %.



"Noch zu früh, um von einem beginnenden nachhaltigen Aufschwung am

Immobilienmarkt zu sprechen." Jens Tolckmitt



"Schon das zweite Quartal in Folge weisen die Immobilienpreise ein positives

Vorzeichen im Vergleich zum direkten Vorquartal auf", berichtete

vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . "Die jüngste Entwicklung der

Immobilienpreise in Deutschland ist ein Lichtblick inmitten eines ansonsten

national wie international eher herausfordernden geopolitischen und

gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Auch aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist es

aus unserer Sicht noch zu früh, um von einem beginnenden nachhaltigen Aufschwung

am Immobilienmarkt zu sprechen. Erst die Index-Entwicklung in den nächsten

Quartalen wird Aufschluss darüber geben, wie robust die aktuelle Stabilisierung

des Marktes ist."



Wohnimmobilien: Mehrfamilienhäuser verteuerten sich auch auf Jahressicht



Zum Anstieg der Wohnimmobilienpreise um insgesamt 1,1 % im Vergleich zum zweiten

Quartal 2024 trugen die Entwicklungen bei Mehrfamilienhäusern (+1,3 %) etwas

stärker bei als beim selbst genutzten Wohneigentum (+0,8 %). Anders sieht es Seite 2 ► Seite 1 von 3



