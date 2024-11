CFOs kürzer im Amt als CEOs (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Gesuchter als CEOs: Internationale Nachfrage nach CFOs zweites Jahr in Folge

auf Rekordniveau

- Druck auf CFOs immer grösser: Fluktuation höher als bei CEOs, Verweildauer

kürzer

- Auch im DAX 40 schieden 2024 bereits doppelt so viele CFOs wie CEOs aus

- Frauen erobern Männerdomäne Finanzressort: Erstmals mehr als 30% Frauen unter

den 2024 weltweit ernannten CFOs



Standen sie früher im Schatten der CEOs, rücken sie nun immer stärker in den

Mittelpunkt: die CFOs (Chief Financial Officers) internationaler börsennotierter

Unternehmen. Sie sind mittlerweile gesuchter als CEOs. Das zweite Jahr in Folge

erreicht die weltweite Nachfrage nach Finanzchefs und Finanzchefinnen ein

Rekordniveau: Bis Ende Q3 2024 wurden in diesem Jahr von den Unternehmen der

zwölf global führenden Börsenindizes insgesamt 224 neue CFOs ernannt, nach 233

im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: in den ersten neun Monaten dieses Jahres

wurden von den gleichen Unternehmen nur 161 neue CEOs berufen - fast ein Drittel

weniger. Das ist das Ergebnis des globalen CFO-Index, der seit fünf Jahren von

der Personalberatung Russell Reynolds Associates ermittelt wird.









Mit der steigenden Nachfrage steigt auch die Fluktuation unter den CFOs und

erreicht im Zeitraum von Januar bis Oktober einen neuen Höchstwert. Die

durchschnittliche Verweildauer eines CFOs in seinem Amt sinkt auf den Tiefstwert

(seit Beginn der Erhebung vor fünf Jahren) von 5,6 Jahren. Im deutschen

Leitindex DAX 40 fällt die durchschnittliche Verweildauer eines CFOs sogar

erstmals unter fünf Jahre und sinkt auf 4,6 Jahre. Im gleichen Vorjahreszeitraum

betrug sie noch 7,5 Jahre. DAX 40-CEOs, die 2024 ausschieden, waren hingegen im

Schnitt 7,7 Jahre im Amt, mehr als zwei Jahre länger.



"Markt läuft heiß"



"Wir erleben das zweite Jahr in Folge eine nie dagewesene Nachfrage nach CFOs.

Der Markt läuft heiß", sagt Daniela Nienstedt, Partnerin bei Russell Reynolds

Associates und auf Finanzexperten spezialisiert. "In den wirtschaftlich

schwierigen Zeiten dreht sich alles um die Finanzkennzahlen. Die CFOs rücken

immer stärker in den Fokus. Sie bekommen Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Damit

wächst aber auch der Druck. Läuft es wirtschaftlich nicht rund und müssen

Prognosen kassiert werden, werden sie stärker als in der Vergangenheit dafür in

die Verantwortung genommen."



Auch im deutschen DAX40 spiegelt sich diese Entwicklung. Seit Beginn des Jahres

schieden dort zwei CEOs aus, aber fünf CFOs.



