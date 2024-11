JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 20 auf 16 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon rechnet für das Halbleiterunternehmen mit einer kurzfristigen Schwäche aufgrund des zyklischen Abschwungs in der Automobil- und Industrienachfrage. Die Aktie hält er aber laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar im Nachgang jüngster Zahlen weiterhin für unterbewertet./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 11:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2024 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,227EUR auf Baader Bank (27. September 2024, 22:47 Uhr) gehandelt.