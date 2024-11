WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach der Vorlage endgültiger Zahlen für das Schlussquartal des Geschäftsjahres mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Resultate seien bestätigt worden, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Montagmorgen. Trotz der zuletzt soliden Geschäftsentwicklung dürften Anleger vor der für den 9. Dezember geplanten Veröffentlichung des Ausblicks für das neue Geschäftsjahr vorsichtig bleiben./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 36,70EUR auf Tradegate (11. November 2024, 11:14 Uhr) gehandelt.