Fraport mit solidem Quartalsergebnis – Seitwärtsstrategien

Fraport (DE0005773303) hat am 5.11. die Q3/9M-Ergebnisse vorgelegt und sieht sich auf Kurs, um die Jahresziele zu erreichen. Das Wachstum am Standort Frankfurt erstreckt sich über alle drei Segmente Aviation, Retail & Real Estate sowie Ground Handling. Während die Passagierzahlen in Frankfurt um knapp 5 Prozent auf 46,7 Mio. Fluggäste zulegten, zeigten die internationalen Standorte Griechenland, Türkei und Peru Zuwachsraten zwischen 6 und 17 Prozent. Das operative Konzernergebnis (EBITDA) konnte für die ersten 9 Monate des Jahres um 9,5 Prozent auf 1.050,8 Mio. Euro gesteigert werden, das Konzernergebnis zog gar um 21,6 Prozent auf 434 Mio. Euro an, der ausschüttungsfähige Free Cash Flow bleibt aufgrund von Investitionen allerdings negativ auf Vorjahresniveau. Fraglich bleibt indes, inwieweit sich für 2025 eine Erhöhung der Flughafenentgelte durchsetzen lässt.

