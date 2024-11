Ein ganzheitlicher Rückzugsort für die Sinne

PHU QUOC, Vietnam, 11. November 2024 /PRNewswire/ -- Premier Village Phu Quoc Resort , das von Accor verwaltet wird, lädt Reisende ein, der schnelllebigen Welt zu entfliehen und einen ruhigen Zufluchtsort zu entdecken, an dem sie sich erfrischen, verjüngen und wieder mit sich selbst und der Natur in Kontakt kommen können. Inmitten des weltweiten Wachstums von Wellness-Reisen definiert sich dieses preisgekrönte Resort als ein erstklassiges Reiseziel neu, das ganzheitliche Wellness, Luxus und Nachhaltigkeit nahtlos miteinander verbindet.

Thinh Phan, Premier Village Phu Quoc Resort Director of Operations, erklärte: "Unsere Vision konzentriert sich auf Wellness, Nachhaltigkeit und persönlichen Service, wobei wir moderne Technologie mit einer in der Tradition verwurzelten Gastfreundschaft verbinden. Wir schaffen maßgeschneiderte Erlebnisse für jeden Gast und engagieren uns gleichzeitig für umweltfreundliche Praktiken und Wohlbefinden."

Ganzheitlicher Wellness-Himmel

Das ruhige Plumeria Spa, das auf einem Hügel liegt, bietet neben einem hochmodernen Fitnesscenter und verschiedenen Wellness-Aktivitäten belebende Behandlungen:

Klangschalen-Workshop: Ein Klangheilungserlebnis mit handgefertigten Klangschalen zum Stressabbau.

Yoga bei Sonnenaufgang: Eine heitere Übung am Strand bei Sonnenaufgang, begleitet vom Rauschen der Wellen.

Aqua Yoga: Yoga-Sitzungen im mehrstöckigen Pool, die Wassertherapie und Entspannung miteinander verbinden.

Luxuriöse Sanctuary Villen

Die atemberaubenden Villen des Premier Village Phu Quoc Resort sind sorgfältig entlang der Halbinsel positioniert, um ein Maximum an Privatsphäre und einen atemberaubenden Blick auf das Meer oder die umliegenden Hügel zu gewährleisten. Jede Villa ist mit modernen Annehmlichkeiten, privaten Infinity-Pools und großzügigen Wohnbereichen ausgestattet, die Innen- und Außenbereiche nahtlos miteinander verbinden.

Zu den herausragenden Unterkünften gehört die Eden Retreat Villa Spa Inclusive, die ultimative Privatsphäre und einen atemberaubenden Blick auf die Emerald Bay von Phu Quoc bietet. Für Strandliebhaber bietet die Beachfront Villa direkten Zugang zum unberührten Strand und kristallklarem Wasser, was einen ruhigen, exklusiven Rückzugsort schafft, der perfekt zum Entspannen ist.

Nachhaltigkeit im Herzen des Luxus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Ethos des Resorts. Das Resort ist von tropischen Wäldern umgeben und bietet eine Farm-to-Table-Küche mit frischen, lokal bezogenen Zutaten. Zu den umweltfreundlichen Praktiken gehören wiederverwendbare Wasserflaschen aus Glas und saisonale Blumen. Die Gäste können beim Schnorcheln die nahegelegenen Korallenriffe erkunden und dabei Öko-Abenteuer erleben, die das Engagement des Resorts für den Umweltschutz unterstreichen.

Erlebnisse außerhalb des Resorts

Die Gäste können Sunset Town erkunden, von der Kiss Bridge aus einen atemberaubenden Blick auf den Ozean genießen oder die Kiss of the Sea Show mit Musik, Tanz und Feuerwerk erleben. Im Norden der Insel können Golfbegeisterte den Eschuri Vung Bau Golf Course besuchen, der mit seinen 18 Löchern Natur und Kultur verbindet.

Die Exzellenz des Premier Village Phu Quoc Resort spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen wider, darunter Vietnams führendes Villenresort bei den World Travel Awards 2024, bestes Hochzeitsreiseziel von L'Officiel Vietnam und höchste Auszeichnungen von TripAdvisor und City Travel Hotel Awards.

