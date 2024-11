Geschäftsausblick treibt Hannover Rück - UBS lobt Swiss Re

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erhöhter Gewinnausblick der Hannover Rück ist bei den Anlegern am Montag auf zufriedene Gesichter gestoßen. In einem positiven Gesamtmarkt- und Branchenumfeld zählten die Papiere des Rückversicherers am Vormittag mit einem Anstieg um 3,5 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax . Sie erholten sich damit von ihrem niedrigsten Niveau seit Mitte August, das sie am vergangenen Freitag erreicht hatten. Seit dem Mitte Oktober erreichten Rekordhoch von 265,60 Euro war es zuletzt um bis zu elf Prozent abwärts gegangen.

Die Aktien befanden sich mit ihrem Kursanstieg am Montag in guter Gesellschaft, denn auch die Kurse anderer Rückversicherer zogen an. Während die Titel des Branchenführers Munich Re um 1,8 Prozent stiegen, verbuchten die der Swiss Re mit etwa vier Prozent ein ähnlich großes Plus wie die Aktien der Hannoveraner. Zum Treiber bei den Schweizern wurde eine Kehrtwende in der Beurteilung durch die Großbank UBS, die ihr bisheriges Verkaufs- in ein Kaufvotum drehte. Analyst Will Hardcastle strich nach einer Milliardenrückstellung der Swiss Re für Schäden in den USA den dafür berücksichtigten Risikoabschlag aus seinem Bewertungsmodell.