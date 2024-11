Rohstoffabhängigkeiten sind Milliardenrisiko für die deutsche Wirtschaft, abgestimmtes Maßnahmenbündel zur Reduzierung der Abhängigkeiten nötig (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Bei 23 kritischen Rohstoffen besteht hohe bis sehr hohe Abhängigkeit voneinzelnen Ländern, Tendenz häufig steigend- 115 Milliarden Euro Wertschöpfung bedroht, wenn China als Hauptzulieferer beiLithium und lithiumhaltigen Produkten ausfiele- Dekarbonisierung und Digitalisierung treiben Bedarf weltweit; eigeneProduktion, Partnerschaften und Kreislaufwirtschaft müssen ausgebaut werdenDeutschlands Industrie zählt zu den weltweit größten Verbrauchern vonmineralischen Rohstoffen. Dass der Großteil davon aus einigen wenigen Ländernimportiert wird, birgt ein zunehmendes Risiko für die sichere Versorgung unddamit für die Grundlage von Wachstum und Wohlstand. Würde zum Beispiel China alsHauptlieferant von Lithium und Lithium-Produkten wie Akkus ausfallen, drohte derdeutschen Industrie ein Verlust von Wertschöpfung in Höhe von bis zu 115Milliarden Euro, davon allein 42 Milliarden in der Autoindustrie. Zu diesemErgebnis kommen Experten von Roland Berger und dem BDI in ihrer gemeinsamenStudie "Wege aus der Abhängigkeit - wie Deutschland die Rohstoffe für einezukunftsfähige Wirtschaft sichert". Neben dem Extrembeispiel Lithium zeigen dieAutoren auch anhand anderer Beispiele, wie wichtig eine umfassende politischeStrategie für die sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist, zumal derBedarf weiter steigt. Sie empfehlen daher ein Bündel an Maßnahmen wie dieStärkung der heimischen Rohstoffförderung und -verarbeitung, dieDiversifizierung der Lieferländer sowie technologische Innovationen, zumBeispiel den Auf- und Ausbau einer Kreislaufwirtschaft."Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie ist maßgeblich von einergesicherten Rohstoffversorgung abhängig, da diese für Schlüsseltechnologienrelevant ist", sagt Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland Berger."Ohne diese sind weder die Wende zur E-Mobilität noch die Energiewende möglich.Im Gegenteil: Durch Transformationen wie die Dekarbonisierung und dieDigitalisierung steigt die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen weltweitmassiv." So prognostiziert die internationale Energieagentur IEA bis 2040 einenAnstieg des globalen Lithiumbedarfs um das 42-fache gegenüber 2020. Ähnlichesgilt für Grafit (25x), Kobalt (21x), Nickel (19x) und Mangan (8x)."Die teilweise problematisch hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie vonRohstoffimporten aus einzelnen Ländern ist hinlänglich bekannt", sagtBDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Trotz aller Bemühungen, sie zu reduzieren,hat sie in den vergangenen Jahren sogar noch zugenommen, wie unsere Studiezeigt."Die Autoren haben für 48 kritische Rohstoffe die Importkonzentration berechnet,