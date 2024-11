Nachhaltigkeit muss wirtschaftlich sein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Frankfurt am Main (ots) -- Polykrise verändert Prioritäten, doch die nachhaltige Transformation hat meisteine gleichbleibende oder sogar höhere Bedeutung als vor drei Jahren- Chancen im Fokus: Drei von vier der befragten Unternehmen konzentrieren sichauf Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder- Regulatorik verschlingt Ressourcen, vor allem die CSRD-Richtlinie erntetKritik- Mit sieben Stellhebeln gelingt die Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie andie veränderten RahmenbedingungenDie zu Anfang dieses Jahrzehnts zu beobachtende Aufbruchstimmung bei dernachhaltigen Transformation ist einer eher nüchternen Betrachtungsweisegewichen. Die Unternehmen halten zwar Kurs, achten nun aber stärker auf dieWirtschaftlichkeit. Dies ergaben ausführliche Gespräche mit rund 20Top-Führungskräften der deutschen und österreichischen Wirtschaft für die Studie"Nachhaltigkeit: Auf dem Weg zur Wirtschaftlichkeit" der internationalenUnternehmensberatung Bain & Company und des FUTURE Institute for SustainableTransformation an der Frankfurt School of Finance & Management. Zu denGesprächspartnerinnen und -partnern zählten Führungspersönlichkeitenbörsennotierter Konzerne wie SAP und RWE, weltweit agierender Hersteller wieNestlé und Procter & Gamble sowie großer Familienunternehmen und des gehobenenMittelstands.Hohe Zufriedenheit mit bisher erzielten FortschrittenFast alle Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer messen der nachhaltigenTransformation eine genauso hohe oder sogar höhere Bedeutung bei als zumZeitpunkt der Veröffentlichung der ersten entsprechenden Studie vor drei Jahren."Deutsche und österreichische Unternehmen halten in den aktuell herausforderndenZeiten Kurs, was die Nachhaltigkeit angeht", beobachtet Bain-Partner undCo-Autor Karl Strempel. Dafür spreche auch die Tatsache, dass 60 Prozent derBefragten mit dem Grad der bisherigen Zielerreichung in ihrem Unternehmenzufrieden seien, 30 Prozent sogar sehr zufrieden. Mittlerweile seiNachhaltigkeit vielerorts ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie,derartige Projekte müssten den gleichen Kriterien standhalten wie andereInvestitionen.Dass die Wirtschaftlichkeit beim Thema Nachhaltigkeit stärker betont wird, istnicht zuletzt eine Folge der gegenwärtigen Polykrise, die sich ausgeopolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren zusammensetzt.Einen weiteren Grund nennt Joern Soyke, Executive Director des FUTURE Instituteund Co-Autor: "Bislang sind viele private wie gewerbliche Kundinnen und Kundenbegrenzt gewillt, einen höheren Preis für nachhaltige Produkte und