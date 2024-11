Continental sieht weniger Spielraum für Investitionen

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Continental-Finanzvorstand Olaf Schick sieht angesichts der Regierungskrise in Berlin große Herausforderungen für den Standort Deutschland.



"Die Liste mit Argumenten gegen Investitionen in Deutschland ist länger als die Liste mit Argumenten dafür", sagte Schick dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Er hofft, dass sich schnell eine "handlungsfähige" Regierung bilde, die ein klares wirtschaftspolitisches Zielbild entwickle. "Das ist aktuell nicht zu erkennen", so Schick.





