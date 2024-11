JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 103,10 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer starken und vorhersehbaren operativen Performance in den vergangenen fünf Jahren unter schwierigen Marktbedingungen werde der Baustoffkonzern mit der Hälfte oder weniger der Bewertung von Wettbewerbern gehandelt, schrieb Analystin Glynis Johnson am Freitagabend. Mit dem neuen Kursziel biete die Aktie nun ein Kurspotenzial von rund 75 Prozent./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 11:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2024 / 03:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 89,10EUR auf Tradegate (11. November 2024, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 147,00

Kursziel alt: 103,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m