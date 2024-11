PIK und KfW präsentieren auf dem Weltklimagipfel ein Finanzkonzept für CO2-Entnahmen

Frankfurt am Main (ots) -



- Ökonomische Kosten der Klimakrise überdeutlich

- CO2-Entnahme zentrale Säule zum Erreichen globaler Klimaziele

- PIK und KfW für schnellen Marktaufbau von CO2-Entnahmen im Emissionshandel



Weil die Reduzierung der CO2-Emissionen zu langsam ist, um die Erderhitzung auf

1,5 Grad zu begrenzen, muss sehr viel CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt

werden. Das kostet im Jahr 2050 je nach Szenario bis zu zwei Prozent der

jährlichen globalen Wirtschaftsleistung. Dieser Aufwand ist wirtschaftlich

zwingend, weil die Klimaschäden je Tonne CO2 um ein Vielfaches höher liegen. Die

Staatshaushalte aber wären damit überfordert - nötig ist also eine

Finanzarchitektur, die genug privates Kapital mobilisiert. Das Potsdam-Institut

für Klimafolgenforschung (PIK) und die KfW, eine der weltweit führenden

Förderbanken, machen dazu jetzt auf dem Weltklimagipfel einen gemeinsamen

Diskussionsbeitrag.





Die ökonomischen Kosten der Klimakrise werden bereits überdeutlich, heißt es ineinem von PIK und KfW erstellten Diskussionspapier. Der PIK-Direktor undKlimaökonom Ottmar Edenhofer und der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintelspräsentieren das Dokument am 14. November auf einer gemeinsamen Veranstaltung amRande der Weltklimakonferenz COP29 in Baku.Nach neueren Forschungsergebnissen dürften die jährlichen Klimaschäden weltweitbis 2050 auf Billionenhöhe wachsen, gemessen im Vergleich zu einem Szenario ohneKlimawandel. Die wirtschaftlichen Schäden durch den Ausstoß einer Tonne CO2werden auf 1.000 Euro und mehr veranschlagt. Zum Vergleich: Der Preis für dasentsprechende Ausstoß-Recht im europäischen Emissionshandel, etwa für dieBetreiber von Kohlekraftwerken oder Zementfabriken, liegt aktuell bei rund 65Euro.Das von dem PIK und KfW Research verfasste Diskussionspapier skizziert dieOption, CO2-Entnahmen in den bestehenden Emissionshandel zu integrieren. Dafürbenötigt es einen schnellen Marktaufbau. Förderbanken wie die KfW könnten dieMarktentwicklung durch frühzeitige Kaufprogramme und Risikoübernahmeentscheidend voranbringen. Um bereits in der Frühphase des neuen Marktes Anreizefür die Nachfrage des Privatsektors zu setzen, können beispielsweise"Clean-up-Zertifikate" eingesetzt werden. Statt unmittelbar Geld für einherkömmliches Ausstoß-Recht zu bezahlen, würden sich Firmen mit diesem neuenInstrument dazu verpflichten, das CO2 zu einem späteren Zeitpunkt aus derAtmosphäre entnehmen zu lassen - vorrangig durch neuartige, qualitativhochwertige Verfahren wie zum Beispiel Luftfilter-Systeme oder künstlichbeschleunigte Verwitterung von Gestein.Um eine positive Wirkung für das Klima zu sichern, sind transparente Regulierung