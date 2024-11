2024 Globale Investitionsförderungskonferenz für die Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area in Guangzhou abgehalten (FOTO)

Guangzhou, China (ots) - Am Nachmittag des 8. November fand die 2024 Globale

In seiner Rede betonte Huang Kunming, dass dieses Jahr das fünfjährige Jubiläumder Veröffentlichung des Entwicklungsplans für die Guangdong-Hongkong-MacauGreater Bay Area markiert. "In den letzten fünf Jahren haben die drei Regioneneng zusammengearbeitet, um die Konnektivität zu verbessern und industriellesowie technologische Innovationen zu fördern. Ich lade Geschäftspartner undherausragende Talente aus aller Welt herzlich ein, mit uns gemeinsam die GreaterBay Area zu einer erstklassigen Buchtregion zu entwickeln", sagte er.Wang Wentao erklärte, dass das Handelsministerium die Koordination mit den dreiRegionen Guangdong, Hongkong und Macau verstärken werde, um die hochgradigeÖffnung der Greater Bay Area weiter voranzutreiben.In seiner Werberede hob John Lee Ka-chiu hervor, dass Hongkong dieZusammenarbeit mit den Städten der Greater Bay Area vertiefen, kontinuierlichdie Konnektivitätsmaßnahmen optimieren und seine Stellung als internationalesFinanz-, Schifffahrts- und Handelszentrum weiter ausbauen werde, um globaleUnternehmen zur Investition in der Region zu gewinnen.Ho Iat Seng wies darauf hin, dass Macau als eine der vier zentralen Städte derGreater Bay Area von einzigartigen Vorteilen profitiert, darunter der Status alsFreihafen, eine separate Zollzone, freier Kapitalverkehr, einesino-portugiesische Plattform und ein geschäftsfreundliches Umfeld, dasinternationalen Standards entspricht.Wang Weizhong betonte, dass Guangdong seit acht Jahren in Folge die regionaleInnovationsführerschaft inne habe und sich als "Testfeld" und "Inkubator" fürneue Technologien, Produkte, Geschäftsmodelle und Dienstleistungsmodelleetabliert habe. Er fügte hinzu, dass Guangdong intensiv an ökologischenFortschritten arbeite und die grüne Entwicklung neue Impulse freisetze. Zudemsei Guangdong vier Jahre in Folge als Provinz mit dem besten Geschäftsumfeldanerkannt und biete eine erstklassige, marktorientierte, gesetzesbasierte undinternational ausgerichtete Geschäftslandschaft.Die Konferenz erhielt positive Resonanz und starke Unterstützung von globalenUnternehmen. Führungskräfte wie Markus Kamieth, CEO der BASF SE-des weltweitgrößten Chemieunternehmens mit Sitz in Ludwigshafen, Deutschland; Kuok KhoonHong, Vorsitzender von Wilmar International, einem in Singapur ansässigenUnternehmen der Lebensmittel- und Agrarindustrie; und Darren W. Woods,Vorsitzender und CEO der Exxon Mobil Corporation, teilten ihre Erfahrungen undErkenntnisse über Investitionen und Entwicklung in der Greater Bay Area währendder Veranstaltung. Laut Statistik wurden auf dieser Konferenz erfolgreich 1.933Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2,26 Billionen Yuan vermittelt.Bemerkenswert ist, dass Projekte aus den beiden vorangegangenenInvestitionskonferenzen eine beschleunigte Umsetzung erfahren haben, wobei 76,8Prozent der Projekte-im Wert von über 1 Billion Yuan-bereits gestartet sind.Wang Weizhong leitete auch ein Rundtischgespräch für multinationale Unternehmenin Guangzhou als Teil der 2024 Globalen Investitionsförderungskonferenz für dieGuangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area. Dieses Treffen lud Vertretermultinationaler Unternehmen ein, um Einblicke zu diskutieren und auszutauschen,was zu einem tieferen Verständnis ihrer Investitions- und Geschäftstätigkeitenin Guangdong und der Greater Bay Area sowie ihrer zukünftigen Entwicklungspläneführte. Die Diskussionen umfassten das Anhören ihrer Erwartungen und Vorschläge.Kontakt:Zi XiangTel.: 0086-15099961640E-Mail: mailto:376468540@qq.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177361/5905674OTS: Guangdong Province