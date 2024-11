Kommt jetzt das neue Allzeithoch für MicroStrategy?

Auch am Montag setzrn die Anleger auf das Unternehmen und lassen die Aktie zweistellig steigen. Dieser kräftige Anstieg ist das Ergebnis einer Reihe von positiven Marktfaktoren, die sich in den letzten Tagen und Wochen kumulierten und das Potenzial von MicroStrategy in den Augen der Investoren deutlich erhöhten.

Die Aktie von MicroStrategy hat zu Beginn der neuen Woche einen beeindruckenden und rasanten Anstieg verzeichnet. Direkt zum Handelsstart konnte das Papier ein bemerkenswertes Plus von 8,5 Prozent verbuchen und setzte damit den Trend aus der vergangenen Woche fort. Insgesamt legte der Kurs von MicroStrategy in dieser Zeit rund 36 Prozent zu, was das Unternehmen erneut ins Rampenlicht rückte.

Trumps Wahlsieg verleiht Flügel

Ein wesentlicher Treiber dieses Aufschwungs ist die weiterhin positive Entwicklung des Kryptomarktes, von der MicroStrategy als Unternehmen, das einen erheblichen Teil seiner Bilanz in Bitcoin investiert hat, besonders profitiert. Die jüngsten Ereignisse – insbesondere der Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen – haben den Markt zusätzlich beflügelt und einen regelrechten Krypto-Boom ausgelöst. Trumps Sieg hat zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei den Anlegern geführt, was wiederum die Nachfrage nach Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin angeheizt hat. Dies hat nicht nur den gesamten Krypto-Markt, sondern auch den Kurs von MicroStrategy in die Höhe schnellen lassen.

Ein entscheidender Faktor für diesen Anstieg ist die Preisrallye des Bitcoin, der am Montag ein neues Rekordhoch erreichte. Mit einem Spitzenpreis von fast 82.000 US-Dollar je Bitcoin zeige die führende Kryptowährung eine außergewöhnliche Stärke und zieht damit auch die Aufmerksamkeit auf das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy. Das Unternehmen hält einen erheblichen Bestand an Bitcoin, was sich nun erneut positiv auf den Unternehmenswert auswirkt. Der Wert des Bitcoin-Portfolios von MicroStrategy stieg auf mehr als 20,5 Milliarden US-Dollar und setzte damit einen neuen Höchststand.

FED unterstützt Kursrallye

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Kurs von MicroStrategy der vergangenen Woche unterstützt hat, ist die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Am Donnerstag senkte die Federal Reserve überraschend die Leitzinsen, was den Markt für risikobehaftete Anlagen, wie etwa Aktien und Kryptowährungen, zusätzlich anheizte. Diese Zinssenkung sorgte für eine verstärkte Liquidität im Markt und verstärkte die Bereitschaft der Investoren, in wachstumsstarke Unternehmen wie MicroStrategy zu investieren.

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus einer positiven Marktentwicklung im Kryptosektor, dem Wahlsieg von Donald Trump und der geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank zu einem regelrechten Kursfeuerwerk bei MicroStrategy geführt hat.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion