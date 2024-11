Umbruch in Handwerk und Industrie Was Betriebe jetzt tun können, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen (FOTO) Die Krisenzeit hat die Handwerks- und Industriebranche in den letzten Monaten stark getroffen. Überall sind Unternehmen mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: Es mangelt nicht nur an Aufträgen, sondern auch an qualifizierten …