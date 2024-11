Tesla: Gefährliche Aktie – Trump-Rallye lässt Shortseller bluten!

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump haben Hedgefonds, die gegen Tesla wetten, Milliarden von US-Dollar verloren, da sie die Auswirkungen der besonderen Beziehung zwischen dem gewählten Präsidenten und Elon Musk zu spüren bekommen.

Die Tesla-Aktie hat am Freitag um mehr als 8 Prozent zugelegt und auf dem höchsten Stand seit dem 25. April 2022 den Handel beendet. Am Montag geht die Rallye weiter. Tesla hatte zuletzt am 25. April 2022 eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreicht, etwa zu der Zeit, als CEO Elon Musk ein Robotaxi für 2024 versprach und den Kauf von Twitter vorschlug.