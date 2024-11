AKTIE IM FOKUS 2 Continental trotzen der trüben Branchenstimmung und ziehen an Die Aktien von Continental haben sich am Montag gegen die schlechte Stimmung in der europäischen Automobilbranche gestemmt. Nachdem der Autozulieferer und Reifenhersteller mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht und die Prognose für den …