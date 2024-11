HPI-Konferenz zum verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz / Einladung zur AI@HPI Conference am 3. und 4. Dezember am Hasso-Plattner-Institut (FOTO)

Potsdam (ots) - Führende Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

kommen am 3. und 4. Dezember 2024 am HPI zusammen, um Chancen, Herausforderungen

und ethische Fragen der Künstlichen Intelligenz zu diskutieren:



Wie können Demokratien und Wahlen vor KI-generierter Desinformation geschützt

werden? Wenn KI in vielen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Strafjustiz,

dem Finanzwesen und der Personalverwaltung eine immer größere Rolle spielt - wie

kann verhindert werden, dass sich Vorurteile in KI-Systemen verstärken? Und

nicht zuletzt: Was wird aus geistigem Eigentum im Zeitalter von Künstlicher

Intelligenz?





