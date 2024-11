Smart Trading Gains feiert zweites Kundenevent in Graz/Österreich (FOTO)

Graz (ots) - Smart Trading Gains, das erste zertifizierte

Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich, führte am 19. Oktober 2024 zum

zweiten Mal sein speziell für seine Teilnehmer organisiertes Kundenevent durch.

Die Veranstaltung fand im Penthouse-Büro des Unternehmens in Graz/Österreich

statt, in dem die Teilnehmer mit Blick über die Stadt ein anregendes Networking

und einen wertvollen Austausch erleben konnten.



Geschäftsführer Thomas Wabnig: "Mit Smart Trading Gains haben wir eine effektive

Trading-Ausbildung entwickelt, mit der selbst absolute Laien innerhalb weniger

Monate zu erfolgreichen Tradern werden können, ohne auf dem Weg dorthin fatale

Fehler zu begehen. Entsprechend freuen wir uns, dass unser Kundenevent so großen

Anklang gefunden hat. Die Begeisterung der Teilnehmer ist der beste Beweis

dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."







Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich etabliert. Mit seinem Wissen und

seiner Erfahrung unterstützt Thomas Wabnig andere Menschen dabei, sich

erfolgreich auf dem Trading-Markt zu behaupten. Seine Ausbildung kombiniert

Theorie und Praxis optimal, sodass die Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit die

notwendigen Fähigkeiten erwerben können, um ein konstantes Einkommen zu

generieren.



Beim diesjährigen Kundenevent von Smart Trading Gains stand der Austausch über

konkrete Trading-Herausforderungen im Vordergrund. In entspannter Atmosphäre

kamen die Teilnehmer in den Räumen des Penthouse-Büros in Graz/Österreich

zusammen, um Fachgespräche zu führen und Lösungsansätze zu diskutieren. Ein

gemeinsames Abendessen bot zudem die Möglichkeit, die Gespräche zu vertiefen und

neue Kontakte zu knüpfen. Das positive Feedback der Kunden unterstreicht den

Wert des Events.



"Unser Ziel ist es, Interessierten die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu

geben, um im Trading erfolgreich zu sein. Gemeinsam mit unseren Teilnehmern

gestalten wir die Zukunft des Tradings. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu

werden, haben wir entschieden, unser Kundenevent künftig zweimal jährlich - im

April und Oktober - durchzuführen. Wir sind stolz auf die positive Resonanz und

die zahlreichen Erfolge unserer Teilnehmer. Zudem freuen wir uns darauf, auch

weiterhin auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das nächste Kundenevent ist bereits

für April 2025 angesetzt", so Thomas Wabnig.



Mehr Informationen zu Smart Tradings Gains finden Sie unter:

https://www.smarttradinggains.at/



Pressekontakt:



Smart Trading Gains e.U.

Vertreten durch: Thomas Wabnig

https://www.smarttradinggains.at/

mailto:support@smarttradinggains.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175383/5905766

OTS: Smart Trading Gains e.U.





