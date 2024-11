UBS verpasst dieser Schweizer Dividendenperle ein doppeltes Upgrade

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re ist am Montag der Spitzenreiter im Leitindex SIX. Die UBS traut sich aus der Deckung und stuft die Aktie gleich doppelt hoch. Für die Wende vom Sell zum Buy-Rating liefert UBS-Analyst Will Hardcastle gleich mehrere Gründe.

"In den letzten Jahren hat Swiss Re die größten Überhänge beseitigt: Schulden, Katastrophenrisiken und – neben der jüngsten Reserveaufstockung – das US-Haftpflicht-Reservierungsrisiko. Wir gehen davon aus, dass die Aktie nun eine Phase der Neubewertung durchlaufen wird und dass die Erträge aufgrund möglicher Reserveauflösungen steigen werden", so der UBS-Analyst, der das Kursziel von 106 auf 136 Schweizer Franken erhöht. Das liegt rund 10 Prozent über den aktuellen Niveau.