Evotec: Übernahmespekulationen – Aktie haussiert um ein Viertel!

Am Montag haussieren die Aktien von Evotec zweistellig durch Übernahmespekulationen, was zu einem Anstieg von bis zu 25 Prozent auf 9,68 Euro führte. Damit standen sie an der Spitze des Nebenwerteindex SDAX. Triton, ein Finanzinvestor, hatte am Morgen bekannt gegeben, dass er direkt und indirekt einen Stimmrechtsanteil von über neun Prozent erworben hat. Bloomberg zufolge zieht Triton nun eine Übernahme von Evotec in Betracht. Das Unternehmen habe dazu das Gespräch mit Evotecs Vorstand gesucht.

Evotec hat gegenüber Reuters bestätigt, dass Triton mittlerweile mit einem Anteil von 9,99 Prozent der größte Aktionär des Unternehmens ist. Laut am Montag veröffentlichten Dokumenten hat Triton seinen Anteil zunächst am 4. November auf 3 Prozent und dann am 5. November auf 9 Prozent erhöht.