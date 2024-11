Medigene präsentiert neuste Daten zur UniTope- und TraCR-Technologie auf der PEGS- und SITC-Konferenz 2024

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, präsentierte auf dem Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) in Barcelona vom 5. bis 7. November 2024 und auf der Konferenz der Society of Immunotherapy of Cancer (SITC) 2024 in Houston, TX, USA, vom 6. bis 10. November 2024. Auf den Konferenzen stellte das Unternehmen die jüngsten Fortschritte der End-to-End (E2E)-Plattformtechnologie, die UniTope- und TraCR- Technologie, ein universelles Detektionssystem zur Identifizierung und Nachverfolgung rekombinanter TCRs (rTCRs) vor.

Der Vortrag "Seamless Integration of a Universal Epitope into Recombinant TCRs for Tagging and Tracking of TCR-T Cells Expressing 3S TCRs" und das Poster 'UniTope & TraCR - A universal tagging and tracking system for TCR-T cells directly integrated in recombinant TCRs " sind auf der Medigene-Website verfügbar: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

"Die genaue Nachverfolgung von T-Zellen, die zur Expression von rTCRs entwickelt wurden, ist unerlässlich, um rTCR-Kandidaten eingehend zu untersuchen. So können optimale 3S (spezifisch, sensitiv und sicher)-Leitkandidaten ermittelt, spezifische rTCR-Sequenzen während der Arzneimittelentwicklung bestimmt und TCR-T-Zellen während der gesamten Produktion nach den Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) konsistent überwacht werden," sagte Dolores Schendel, CSO der Medigene AG. "Bei Medigene sind wir ständig bestrebt, unsere E2E-Plattform durch die Integration neuer firmeneigener Technologien wie dem UniTope & TraCR-System zu erweitern, um unseren Entwicklungsprozess für die Auswahl von 3S-rTCRs zu optimieren. Mit UniTope & TraCR können rTCR-Sequenzen jeder beliebigen Art auch während der Herstellung von Arzneimittelprodukten durch genaue Analyse der rTCR-Expression und der Häufigkeit von rTCR-T-Zellen präzise identifiziert werden. Während der klinischen Entwicklungsphasen unterstützen diese Technologien stabile Qualitätskontrollprozesse für die Freigabe von Arzneimitteln, ermöglichen exakte Kalkulationen der therapeutische Verabreichungsdosis sowie eine einfache Evaluierung der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von TCR-T-Zellen nach der Gabe an Patienten. All dies trägt zur Optimierung der Patientensicherheit bei."

