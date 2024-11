Neuer Chef für Mercedes-Benz Trucks

Aktuell stößt der Index von unten an den resist um 19286, hier und dem nächsten resist am GD30 muss es drüber, um bullisch zu werden. IG taxt aktuell 19285 Zähler, das ist höher als der SK am letzten Handelstag.Kann er nicht darüber, werden die Bären übernehmen um die 19220 und ggf. 19138 anzusteuern.Der MACD ist kurz vor einem beginnendem Kaufsignal, RSI ist neutral und das Momentum zieht an, somit 60/40 für die Bullen.