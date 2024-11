GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1040 auf 1025 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an die Resultate des dritten Quartals an. Die Bestätigung des Wachstumsziels für 2024 sei positiv, deute sich damit doch eine Belebung im Schlussquartal und auch ins Jahr 2025 hinein an. Bei den Anlegern im Fokus bleibe die Studie mit Cagrilintid/Semaglutid sowie die Entscheidung der Wettbewerbshüter zur Catalent-Übernahme./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 05:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 102,3EUR auf Tradegate (11. November 2024, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1025

Kursziel alt: 1040

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m