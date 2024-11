Finanzinvestor Triton erwägt Übernahme von Evotec - Kurssprung

Newandfresch schrieb 08.11.24, 12:38

Ich habe mir das Transkript des Calls angesehen. Hier mal einige wichtige Aussagen



... Kommen wir zu unserer Bilanz. Evotec hält derzeit Verbindlichkeiten und Leasingverpflichtungen in Höhe von insgesamt 467 Mio. €, die sich zu 40% auf die Forschungsfinanzierung, zu 23% auf ein Schuldscheindarlehen und zu 34% auf Leasingverpflichtungen verteilen. 95 % unserer Finanzverbindlichkeiten sind fest verzinst und verfügen über ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Aufgrund der Zinsbindung profitieren wir derzeit von niedrigen Finanzierungskosten, die im Niedrigzinsumfeld gesichert sind und auch in den kommenden Jahren anhalten dürften. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es derzeit keinen aktiven Financial Covenant gibt. Wir haben es geschafft, auf die bestehende Vereinbarung auf gezogenen Linien für den Zeitraum von Q3 2024 bis Q3 2025 zu verzichten. Für den nicht gezogenen FCF findet die erste Testung mit dem Ergebnis Ende Dezember 2024 statt. Darüber hinaus verfügen wir über weitere nicht in Anspruch genommene Liquiditätsreserven in Höhe von insgesamt 325 Mio. € aus einer nicht in Anspruch genommenen Projekt- und Forschungsfinanzierung sowie der revolvierenden Kreditfazilität.

Der Cashflow hat sich in Q3 mit einem positiven Free Cashflow von 16,7 Mio. € positiv entwickelt, verglichen mit negativen 80 Mio. € in Q1 und Q2. Insgesamt führt dies zu einem Anstieg der Liquidität von 299 Mio. € in Q2 auf 303 Mio. € in Q3.

Die Wende im Free Cashflow wurde durch Barerlöse in Höhe von mehr als 100 Mio. € aus der BMS-Partnerschaft getrieben, was zu einem positiven operativen Cashflow von 42,6 Mio. € führte. Diese Zahlungen beziehen sich auf eine Mischung aus bereits geleisteten und in naher Zukunft noch zu leistenden Arbeiten, die Teil unseres Geschäftsmodells sind, sowie für einen Rückgang der Investitionen im 3. Quartal um 8 % durch den abschließenden Investitionszyklus für die Expansion von Just - Evotec Biologics. Nach Jahresende haben wir weitere 50 Mio. € an Barmitteln aus dem Factoring ausstehender Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung erhalten, die unsere Liquiditätsbilanz weiter stärken werden. Darüber hinaus haben wir im Rahmen der von uns gesetzten Prioritäten zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung unserer Liquiditätsbilanz auf den Weg gebracht, auf die wir im nächsten Kapitel näher eingehen werden.

