Verletzte bei Raketenangriff auf Wohnhaus in der Ukraine Bei einem neuen russischen Raketenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus sind in der südostukrainischen Großstadt Krywyj Rih mindestens sieben Menschen verletzt worden. "Russland strebt nur eine Fortsetzung des Krieges an, und jeder Schlag widerlegt …