Bernstein hebt Ziel für IAG auf 270 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 230 auf 270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Aktienrückkauf treibe die Gewinnentwicklung an, schrieb Analyst Alexander Irving am Freitagabend nach einem weiteren starken Geschäftsbericht. Nachdem der möglicherweise beste Deal aller Zeiten - die Übernahme von Air Europa - im Jahresverlauf abgeblockt worden war, kaufe man sich nun sozusagen selbst, so Irving./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 17:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 06:00 / UTC