Hannover Rück kommt ohne große Turbulenzen durch die Hurricane-Saison

"Unser ursprüngliches Jahresziel liegt damit in greifbarer Nähe", sagte Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel am Montag in einer Telefonkonferenz. Er schraubte die Erwartung des weltweit drittgrößten Rückversicherers deshalb um 200 Millionen auf 2,4 Milliarden Euro Nettogewinn für 2025 nach oben. Auch der Hurrikan "Milton" und die verheerenden Regenfälle in Spanien passten "komfortabel" noch ins Großschaden-Budget, sagte Jungsthöfel.

Der Rückversicherungsumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 6,4 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, in der Schaden-Rückversicherung ergab sich ein Plus von 9,4 Prozent.

Hurricane-Saison noch nicht vorbei

"Die Zerstörungen in Folge der Hurrikans 'Helene' und 'Milton' erinnern daran, dass die Hurrikan-Saison noch nicht vorbei ist", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. In den ersten neun Monaten war das Hochwasser in Mittel- und Osteuropa mit 225 Millionen Euro der teuerste Großschaden für die Hannover Rück. "Helene", die im September über die USA hinwegzog, kostete die Hannoveraner 130 Millionen, trotz dessen kündigt Henchoz für 2025 einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro an.

Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen hat das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion.

Die Anleger sehen die Zahlen positiv und und schicken die Anteilsscheine gen Norden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 246,3EUR auf Tradegate (11. November 2024, 15:36 Uhr) gehandelt.