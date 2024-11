Hängepartie war vermeidbar

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die FDP nach Aussagen über eine "Hängepartie" kritisiert. "Da ist die FDP wirklich eine Blitzmerkerpartei", sagte er am Mittag vor dem Abflug zu einem Besuch in Lissabon. "Natürlich gibt es eine Hängepartie." Sie sei vermeidbar gewesen, die FDP habe sich das besser am vergangenen Mittwoch überlegen können.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP war aufgrund eines erbitterten Streits um die Wirtschaftspolitik sowie die Schuldenbremse am vergangenen Mittwoch zerbrochen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) entließ Finanzminister Christian Lindner (FDP). Habeck hatte das Ampel-Aus als unnötig bezeichnet. Obwohl Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch gelegen hätten, habe man die Haushaltslücke nicht schließen können.