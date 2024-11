Tesla wieder im "One Trillion Dollar Club" - sind es bald "Two Trillion"

Tesla ist wieder bei den "Magnificent Seven" angekommen. In der vergangenen Woche hat die Aktie bei der Marktkapitalisierung erneut die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt. Nicht zuletzt weil die Shorties kalte Füße bekommen haben, verzeichnete die Aktie des Autobauers aus Kalifornien in der vergangenen Woche ein Plus von rund 30 Prozent.

Schwungvoll geht es auch in die neue Woche. Die Aktie startet mit einem Plus von rund sieben Prozent in den Handel. Jetzt ziehen die Analysten nach und geht es nach Wedbush, dann deckt die Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar nur einen Teil des Wertes von Tesla ab.