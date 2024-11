Acxiom und RafterOne bieten ab sofort umfassende Salesforce Services / Die Integration umfasst das gesamte Salesforce-Ökosystem und maximiert das Wachstum und den ROI für nachhaltige Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom

(http://www.acxiom.de) integriert RafterOne, einen Salesforce-Dienstleister auf

Summit-Niveau. Um das Potenzial eines von KI und Daten geprägten Ökosystem voll

nutzen zu können, bündeln Acxiom und RafterOne ab sofort ihre Erfahrungen und

umfassenden Kenntnisse zu einer Komplettlösung für alle

Salesforce-Dienstleistungen. Unternehmen, die das Maximum aus Salesforce

herausholen möchten, profitieren von folgenden Vorteilen der strategischen

Partnerschaft:



- Salesforce Kompetenz aus einer Hand : Einheitliche Support-, Service- und

Salesforce-Lösungen für jede Salesforce Cloud - einschließlich Commerce Cloud,

Sales Cloud, Mulesoft, Marketing Cloud und mehr - vereinfachen die

Komplexität, rationalisieren die Abläufe, steigern die Produktivität der

Mitarbeiter und reduzieren die Gesamtkosten.

- KI-gestütztes Unternehmenswachstum : Mit umfassenden Daten, Datenmanagement

und Identitätswissen können Marken die KI von Salesforce für intelligentere

Kundeninformationen, prädiktive Analysen und die Prozessautomatisierung von

der Angebotserstellung bis zur Abwicklung optimieren und so personalisiertes

Marketing, mehr Abschlüsse, höhere Konversionen und stärkere Kundenbindung

fördern.

- Nachhaltig und zukunftsfähig: Eine solide, skalierbare Daten- und

Identitätsgrundlage, die sich an neue Markttrends, Technologien und

Salesforce-Innovationen anpassen lässt, damit Unternehmen der Konkurrenz immer

einen Schritt voraus sind.

- Datenschutz und Sicherheit im Fokus : Die jahrzehntelange Führungsrolle von

Salesforce in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit stellt sicher, dass

Marken Kundendaten im gesamten Salesforce-Ökosystem vertrauensvoll und

verantwortungsvoll nutzen können und dabei globale Vorschriften wie DGSVO und

CCPA einhalten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce! Long 305,05€ 3,23 × 14,00 Zum Produkt Short 348,37€ 1,22 × 13,39 Zum Produkt