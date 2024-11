Abwärtstrend passé

Langfristig betrachtet kann seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Kursverlauf der Hensoldt-Aktie ein stetiger Aufwärtstrend eingezeichnet werden, die Beendigung der untergeordneten Konsolidierung kann für ein mustergültiges Kaufsignal zu Hilfe genommen werden. Gelingt es demnächst noch die Barriere um 36,00 Euro nachhaltig zu knacken, würden Kursgewinne an die Verlaufshochs aus 2023 bei 37,54 Euro sehr wahrscheinlich, darüber könnte eine überschießende Welle sogar an 39,96 Euro heranreichen. Ob die aktuellen Jahreshochs bei 44,58 Euro noch angesteuert werden, wird sich erst an den 2023er-Hochs entscheiden. Langfristig betrachtet lässt sich für Hensoldt Aufwärtspotenzial sogar an 51,60 Euro ableiten. Auf der Unterseite sollte es allerdings zu keinem nachhaltigen Bruch von 26,75 Euro mehr kommen, dies wäre nämlich mit empfindlichen Abschlägen zurück auf die Dezembertiefs aus 2023 bei 23,34 Euro verbunden, darunter auf rund 20,00 Euro.

Hensoldt AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: