AOK veröffentlicht Positionspapier zur Heilmittelversorgung

Berlin (ots) - AOK-Gemeinschaft fordert im Vorfeld des "TherapieGipfels"Ausbildungsreformen und Kompetenz-Erweiterung für Heilmittel-BerufeEine umfassende Ausbildungsreform als Grundlage für eine stärkere therapeutischeund wirtschaftliche Verantwortung von Therapeutinnen und Therapeuten sowie einebessere interdisziplinäre Zusammenarbeit fordert der AOK-Bundesverband in einemaktuellen Positionspapier zur "Transformation in eine zukunftsfähigeHeilmittelversorgung". Das Konzept der AOK-Gemeinschaft zu den BereichenPhysiotherapie, Ergotherapie, Podologie sowie Stimm-, Sprech- Sprach- undSchlucktherapie ist heute mit Blick auf den 6. "TherapieGipfel" desSpitzenverbandes der Heilmittelverbände veröffentlicht worden. DasBranchentreffen findet am kommenden Mittwoch (13. November) in Berlin statt."Wir können den aktuellen Herausforderungen in der Heilmittelversorgung wie densinkenden Ausbildungszahlen nicht mehr allein dadurch begegnen, dass wir immermehr finanzielle Mittel in diesen Bereich pumpen", sagte dieVorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, anlässlich derVeröffentlichung des Positionspapiers. Allein von 2015 bis 2023 hätten sich dieAusgaben im Heilmittelbereich von sechs auf etwa zwölf Milliarden Euroverdoppelt. Nachdem sich die Verdienstmöglichkeiten der therapeutischen Berufebereits verbessert und die Honorare in den letzten Jahren deutlich gestiegenseien, müsse die weitere Gesetzgebung nun die Weiterentwicklung von Qualität undEffizienz der Versorgung in den Mittelpunkt stellen. "Um den Beruf attraktiverzu machen, müssen jetzt zunächst die längst überfälligen Ausbildungsreformenzügig umgesetzt werden."Aufwertung und Standardisierung der Ausbildungen für TherapeutenIn seinem Positionspapier fordert die AOK-Gemeinschaft eine Aufwertung undStandardisierung der Ausbildungen im Heilmittelbereich. Notwendig seien dieIntegration von sogenannten Zertifikatsleistungen in die Ausbildung und einNebeneinander von fachschulischer und akademischer Ausbildung. Ein ersterArbeitsentwurf zur Aktualisierung des Physiotherapeuten-Gesetzes weise mit dervorgesehenen Teilakademisierung des Berufes in die richtige Richtung, bleibeaber bei der Erweiterung der Kompetenzen hinter den Erwartungen zurück.Darüber hinaus fordert die AOK eine bundesweit verankerte Schulgeldfreiheit, umdie Heilmittel-Berufe attraktiver zu machen und die Benachteiligung gegenüberanderen Gesundheitsberufen zu beenden. "Die Finanzierung der Ausbildung ist