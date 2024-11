BERNSTEIN RESEARCH stuft Stabilus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Den Ausblick werde der Auto- und Industriezulieferer erst am 9. Dezember veröffentlichen, schrieb Analyst Stephen Reitman am Montag nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Noch gebe es wenig Details, was man für das kommende Jahr erwarten könne./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 12:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 12:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 38,20EUR auf Tradegate (11. November 2024, 15:09 Uhr) gehandelt.