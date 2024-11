Hensoldt gefragt - weitere Kooperation mit Lockheed geplant

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine geplante engere Kooperation mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat den Aktien von Hensoldt am Montag zu einem Tageshoch verholfen. In einem für Rüstungswerte starken Marktumfeld legten die Papiere des Rüstungselektronikspezialisten bis auf 35,50 Euro zu. Das ist der höchste Stand seit Mitte August. Zuletzt notierten die Papiere mit 35,34 Euro noch knapp sechs Prozent im Plus.

Rüstungswerte waren zum Wochenstart allgemein weiter gefragt. Anleger setzen darauf, dass europäische Staaten mehr in die eigene Verteidigung investieren müssen, nachdem Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder höhere Wehrausgaben der europäischen Verbündeten gefordert und mit Konsequenzen gedroht, sollten diese nicht umgesetzt werden. Rheinmetall gewannen am Montag 3,5 Prozent und Renk 2,5 Prozent.