Delivery Hero strebt Platzierung von 15 Prozent an Talabat an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will in einem ersten Schritt beim geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat einen Minderheitsanteil platzieren. Die Erstnotiz in Dubai könnte einer der größten Börsengänge in der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15 Prozent an Talabat anbieten. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Die Aktie von Delivery Hero startete am Montag mit einem Plus von 2,5 Prozent in den Handel, das sie bis zum Nachmittag auf fast neun Prozent ausweitete. Die Bestätigung von Zeitpunkt und Umfang des Talabat-Börsengangs seien beruhigend, notierte Analyst Jo Barnet-Lamb von UBS. Einige Anleger hätten zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiere.