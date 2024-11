Cardano setzt auf Trump, ADA explodiert!

Cardano-Gründer Charles Hoskinson sorgt für Aufsehen, indem er Pläne ankündigt, sich aktiv in die Krypto-Politik der USA einzubringen. Mit einem neuen Büro in Washington, D.C. möchte Hoskinson Einfluss auf Regulierungen nehmen und die Krypto-Agenda in der Trump-Administration mitgestalten. In einer Videomitteilung bekräftigte Hoskinson seine Absicht, im Jahr 2025 eng mit Entscheidungsträgern in Washington und der neuen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Krypto-Politik zu fördern und voranzutreiben.

Trotz keiner bislang offiziellen Position innerhalb der Trump-Regierung ist Hoskinson überzeugt, eine bedeutende Stimme für die Branche zu sein. Als Mitbegründer von Ethereum und CEO von Cardanos Entwicklerfirma Input Output Global (IOG) bringt Hoskinson umfassende Blockchain-Erfahrung in den politischen Dialog ein, den er aktiv prägen will.

ADA erreicht 7-Monatshoch: Spekulationen treiben Kurs in die Höhe

Die Ankündigungen haben die Spekulationen um ADA kräftig angefacht und den Wochenanstieg auf über 77 Prozent getrieben. Am Samstag schnellte das Handelsvolumen auf 3,3 Milliarden US-Dollar in die Höhe, und ADA kletterte auf ein 7-Monatshoch von 0,64 US-Dollar.

Neue Layer-2-Strategie: Cardano plant Integration mit Bitcoin als Wachstumshebel

Hoskinson überraschte außerdem kürzlich mit einer strategischen Neuausrichtung: Cardano soll künftig als Layer-2-Lösung für Bitcoin fungieren. Durch diese Integration könnte Cardano die Sicherheits- und Liquiditätsvorteile des Bitcoin-Netzwerks nutzen, um sich als skalierbare, vielseitige Plattform zu etablieren. CTO Romain Pellerin von IOG kündigte außerdem die Einführung einer neuen "Partner-Chain" namens Midnight für nächstes Jahr an. Diese Blockchain soll Nutzern erweiterte Datenschutzfunktionen bieten und von den Cardano Stake Pool Operators gesichert werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ADA zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 0,594$ auf CryptoCompare Index (11. November 2024, 15:59 Uhr) gehandelt.