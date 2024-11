UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 1100 Kronen

Sal-Paradise schrieb 07.11.24, 09:15

Konservativer Bereich liegt bei mir immer bei ca. +8% jährlich. Und da spreche ich vom Durchschnitt, da ich weiß, dass wir sehr gute bis eher schlechte Jahre haben werden, je nachdem, welche Titel aus welchem Segment man im Depot hat. Mir ist durchaus klar, dass gerade hier bei Wallstreet so etwas als Verlierer-Aktie beschrieben würde, was jeder so halten kann wie er möchte. Der Unterschied ist nur, dass ich mit so einer Quote realistisch planen/rechnen kann und alles was am Ende mehr nach oben tendiert, dann eben mitnehme.



Wo sind den in der Regel all die schlauen Jungs, die glauben jede Woche fett abräumen zu können? Die meisten sieht man hier nie wieder oder kommen unter veränderten Nicks hier sehr viel demütiger an, wenn sie es denn überhaupt noch tun. Denn tatsächlich schenken die meisten ab und jammern über die böse Börse, die ihr Genie nicht anerkennen wollte, weil sie dachten schlauer als der Markt zu sein. Da bleibe ich lieber von Anfang an demütig und setze mir Ziele, die tatsächlich erreichbar sind. Ich bin langfristiger Anleger und kein Zocker und eines meiner transparent geführten Portfolios beweist ja die Richtigkeit meines Tuns. Was andere für Pläne/Ziele haben, ist mir schnurz. Wichtig ist, was am Ende in meinen Depots steht und nicht die wöchentlichen Wasserstandsmeldungen von irgendwelchen Fake-Accounts.



PS: Am Ende sind wir alle Einzelkämpfer, aber das Motto sollte sein, sich an dem zu orientieren, was ihr selbst tatsächlich bei einem Blick in euer Depot seht. Was sich hier die Leute jeden Tag zusammenfantasieren ist für mich irrelevant und sollte es auch für euch sein !