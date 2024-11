AKTIEN IM FOKUS Salesforce auf Rekordhoch - SAP in 2024 aber doppelt so stark Mit einem hohen Kursziel der US-Investmentbank Jefferies im Rücken ist den Aktien von Salesforce zum Wochenauftakt ein Allzeithoch gelungen. Am Montag legten die im ebenfalls auf Rekordjagd befindlichen US-Leitindex Dow Jones Industrial …