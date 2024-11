FINEST AUDIO SHOW Vienna am 23. und 24. November / Hörgenuss auf höchstem Niveau auf der österreichischen HiFi-Messe in Wien (FOTO)

Wuppertal (ots) - Nur noch knapp zwei Wochen, dann wird Wien erneut zum Zentrum

der europäischen Audio-Welt: Am 23. und 24. November 2024 findet die zweite

Ausgabe der FINEST AUDIO SHOW Vienna statt. Die Vorzeichen könnten kaum besser

sein, denn die Buchungslage ist hervorragend: mehr als 50 namhafte Aussteller,

darunter führende Marken der internationalen Audiobranche, werden in Wien

vertreten sein, um ihre Neuheiten und Innovationen einem breiten Publikum zu

präsentieren. Veranstaltungsort ist das Austria Center Vienna (ACV), das sich

bereits im vergangenen Jahr als ideale Location für die Messe bewährt hat.



Messeerlebnis für begeisterte HiFi-Enthusiasten, Musikfans und Fachleute





Wie groß das Interesse an hochwertiger Audiotechnologie in Österreich ist, hatdie erfolgreiche Premiere der Show im Jahr 2023 eindrucksvoll gezeigt. Die Messeknüpft an die lange Tradition Wiens als Audio-Hochburg an und bietet deraudiophilen Community eine perfekte Plattform, um sich über neuesteEntwicklungen der Branche auszutauschen, miteinander zu vernetzten und invielfältige Klangwelten einzutauchen. Zahlreiche HiFi-Enthusiasten,Musikliebhaber und Technikbegeisterte werden am Veranstaltungswochenendeerwartet, aber auch Fachhändler und Medienvertreter haben bereits angekündigt,nach Wien zu reisen, um sich über die Neuheiten der Branche zu informieren.Besucher der Messe dürfen sich auf ein beeindruckendes Spektrum an HiFi- undAudioequipment freuen: von modernen Streaming-Lösungen, über analogePlattenspieler und Röhrenverstärker, bis hin zu Lautsprechern in allen denkbarenAusführungen wird alles dabei sein, was das musikbegeisterte Herz begehrt. DieFINEST AUDIO SHOW Vienna verspricht abwechslungsreiche Hörerlebnisse, bietetRaum für intensive Klangtests und die seltene Gelegenheit, persönlicheBeratungsgespräche aus erster Hand mit den Herstellern oder erfahrenenDistributoren und Händlern zu führen.Ein gesonderter Bereich ist während der FINEST AUDIO SHOW Vienna der beliebtenWORLD OF HEADPHONES vorbehalten. Dort können die Besucher hochwertige Kopfhörerverschiedener bekannter Marken in unterschiedlichen Varianten direkt an denHörplätzen aufsetzen, probehören und miteinander vergleichen. Eine Auswahl antragbarem Audiozubehör ergänzt die Produktpalette der Kopfhörerausstellung.Neben den zahlreichen Produktpräsentationen bietet die FINEST AUDIO SHOW Viennaein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Workshops und Vorträge mit hochkarätigenBranchenexperten sorgen für spannende Einblicke in aktuelle Themen und Trendsder HiFi-Welt.Austragungsort mit perfekten BedingungenDas Austria Center Vienna in der Wiener Donaucity, zentral gelegen und