BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 109 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Zwischenbericht von Pou Sheng, dem …